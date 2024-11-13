Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quay chụp, dựng và chỉnh sửa các video sản phẩm và sự kiện của công ty.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 02 năm quay dựng video dạng ngắn hay

Ưu tiên có thể đi làm luôn

Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt.

Ham học hỏi và phát triển, khả năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 -18 triệu + thưởng

Thử việc 01 tháng (85% lương).

Review lương sau 6 tháng;

Các khoản thưởng chung, thưởng tích lũy, ngày Lễ, Tết.Được trang bị đầy đủ máy tính, đồng phục và tai nghe làm việc.

Du lịch, team building, liên hoan, Year end party;

Nghỉ phép theo chế độ chung.

Công ty có ngân sách đào tạo cho nhân sự theo cấp bậc Được học tập và đào tạo hàng tháng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn và các khóa học cùng ban lãnh đạo.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin