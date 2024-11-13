Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Quay chụp, dựng và chỉnh sửa các video sản phẩm và sự kiện của công ty.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 02 năm quay dựng video dạng ngắn hay
Ưu tiên có thể đi làm luôn
Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt.
Ham học hỏi và phát triển, khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên có thể đi làm luôn
Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và lên ý tưởng tốt.
Ham học hỏi và phát triển, khả năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 -18 triệu + thưởng
Thử việc 01 tháng (85% lương).
Review lương sau 6 tháng;
Các khoản thưởng chung, thưởng tích lũy, ngày Lễ, Tết.Được trang bị đầy đủ máy tính, đồng phục và tai nghe làm việc.
Du lịch, team building, liên hoan, Year end party;
Nghỉ phép theo chế độ chung.
Công ty có ngân sách đào tạo cho nhân sự theo cấp bậc Được học tập và đào tạo hàng tháng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn và các khóa học cùng ban lãnh đạo.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Thử việc 01 tháng (85% lương).
Review lương sau 6 tháng;
Các khoản thưởng chung, thưởng tích lũy, ngày Lễ, Tết.Được trang bị đầy đủ máy tính, đồng phục và tai nghe làm việc.
Du lịch, team building, liên hoan, Year end party;
Nghỉ phép theo chế độ chung.
Công ty có ngân sách đào tạo cho nhân sự theo cấp bậc Được học tập và đào tạo hàng tháng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn và các khóa học cùng ban lãnh đạo.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
