Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1, liền kề 12, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Làm chuyển động hình ảnh và hiệu ứng video motion graphics dựa trên nguyên liệu và kịch bản có sẵn
Xử lý linh hoạt, trơn tru, mượt mà trong các chuyển động, tạo nên hình ảnh đẹp mắt, thống nhất xuyên suốt cả nội dung video.
Hỗ trợ team nội dung, Youtube, social, kinh doanh,... dựng clip khi có yêu cầu.
Linh động hỗ trợ quay video theo kịch bản trong chiến dịch marketing của Công ty.
Cắt, ghép, chỉnh sửa video hậu kỳ
Quản lý kho hình ảnh, video của công ty
Phối hợp với team Digital để đảm bảo chất lượng, mục đích của video
Chịu trách nhiệm về chất lượng video sau khi edit
Chụp ảnh sản phẩm, các hình ảnh liên quan đến chiến dịch MKT của công ty

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm mảng motion graphics
Có kinh nghiệm dựng các clip quảng cáo, TVC về sản phẩm, doanh nghiệp, trailer có các sản phẩm đã thực hiện hoàn tất (vui lòng đính kèm link sản phẩm đã thực hiện khi gửi CV).
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Priemiere, After Effect, Cupcut và sử dụng được các phần mềm bổ trợ: Photoshop, Ai...
Nhạy bén, bắt trends tốt
Có khả năng phối hợp với biên tập
Chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo tốt
Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần làm việc theo nhóm; có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên về Media, quay dựng, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực từ 13.000.000 – 15.000.000 (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến
Ăn trưa tại Văn phòng Công ty
Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/ năm tại các bệnh viện Quốc tế
Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty
Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job276482
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dallas Việt
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dallas Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Dallas Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Video Editor XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu XGame
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH D.Ragoon
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Line Century
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tới 1 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần ETP Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần ETP Connect
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH BraveZone làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Công ty TNHH BraveZone
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần HIGAME
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Titan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Titan Global
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm