Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, liền kề 12, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Làm chuyển động hình ảnh và hiệu ứng video motion graphics dựa trên nguyên liệu và kịch bản có sẵn

Xử lý linh hoạt, trơn tru, mượt mà trong các chuyển động, tạo nên hình ảnh đẹp mắt, thống nhất xuyên suốt cả nội dung video.

Hỗ trợ team nội dung, Youtube, social, kinh doanh,... dựng clip khi có yêu cầu.

Linh động hỗ trợ quay video theo kịch bản trong chiến dịch marketing của Công ty.

Cắt, ghép, chỉnh sửa video hậu kỳ

Quản lý kho hình ảnh, video của công ty

Phối hợp với team Digital để đảm bảo chất lượng, mục đích của video

Chịu trách nhiệm về chất lượng video sau khi edit

Chụp ảnh sản phẩm, các hình ảnh liên quan đến chiến dịch MKT của công ty

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm mảng motion graphics

Có kinh nghiệm dựng các clip quảng cáo, TVC về sản phẩm, doanh nghiệp, trailer có các sản phẩm đã thực hiện hoàn tất (vui lòng đính kèm link sản phẩm đã thực hiện khi gửi CV).

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Priemiere, After Effect, Cupcut và sử dụng được các phần mềm bổ trợ: Photoshop, Ai...

Nhạy bén, bắt trends tốt

Có khả năng phối hợp với biên tập

Chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo tốt

Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần làm việc theo nhóm; có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường chuyên về Media, quay dựng, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực từ 13.000.000 – 15.000.000 (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến

Ăn trưa tại Văn phòng Công ty

Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/ năm tại các bệnh viện Quốc tế

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty

Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

