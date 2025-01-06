Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phối hợp với Content : Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của công ty. Ưu tiên xây dựng Video chạy trên các nền tảng MXH

Dựng các video về dự án BĐS, sự kiện và các hoạt động nội bộ của Công ty làm tư liệu truyền thông.

Đề xuất và áp dụng tiêu chuẩn thiết kế để duy trì tính thẩm mỹ và sự nhất quán của hình ảnh thương hiệu.

Đảm bảo video được chia sẻ rộng rãi qua các kênh như YouTube, Facebook và TikTok,...

Phối hợp cùng BP khác xử lý công việc theo yêu cầu từ TP Marketing và BLĐ.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: từ 25 – 35 tuổi

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học. Ưu tiên những người được đào tạo chính quy về Quay phim, biên tập phim.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đồng thời đã sản xuất Video trong lĩnh vực BĐS là 1 lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim: Photoshop, After Effects, Premiere, Capcut,...

Có khả năng đi công tác.

Am hiểu về các kênh phân phối nội dung digital và cách thức tối ưu hóa nội dung cho từng kênh.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13,000,000 đồng - 15,000,000 đồng.

Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)

Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật,...

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.

Tham các khóa học đào tạo nội bộ.

Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

