Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dich Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Dựng show Truyền hình thực tế, Gameshow truyền hình, Sitcom, Social clip, MV, TVC, Viral clip,...

Thiết kế được các hình cắt, hình hiệu, nhạc hiệu, nhạc nền có tính thẩm mỹ, hiện đại, hấp dẫn và có hiệu quả truyền hình cao.

Có khả năng độc lập xử lý hậu kỳ 1 tập thành phẩm (Chép và bảo quản data, sync file, dựng nháp, chỉnh sửa cùng Biên Tập, xử lý hình ảnh, màu, âm thanh, 2D motion graphics theo kịch bản, final, xuất file chuẩn gửi các đơn vị phát sóng,...).

Các công việc liên quan theo yêu cầu.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề truyền thông hoặc các ngành nghề có liên quan.

Kinh nghiệm trên 4 năm tại vị trí tương đương.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm dựng truyền hình thực tế, gameshow, phim truyện, sitcom.

Biết sử dụng thành thạo Premiere, Photoshop, AI, After Effect, Davinci Resolve.

Có khả năng xử lý 2D/3D Motion Graphic.

Yêu thích công việc Dựng phim và đam mê với nghề.

Có kiến thức và biết sử dụng các thiết bị quay phim, thiết bị âm thanh là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty truyền thông hoặc production house.

Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành tiến độ công việc

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

