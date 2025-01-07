Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dich Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng show Truyền hình thực tế, Gameshow truyền hình, Sitcom, Social clip, MV, TVC, Viral clip,...
Thiết kế được các hình cắt, hình hiệu, nhạc hiệu, nhạc nền có tính thẩm mỹ, hiện đại, hấp dẫn và có hiệu quả truyền hình cao.
Có khả năng độc lập xử lý hậu kỳ 1 tập thành phẩm (Chép và bảo quản data, sync file, dựng nháp, chỉnh sửa cùng Biên Tập, xử lý hình ảnh, màu, âm thanh, 2D motion graphics theo kịch bản, final, xuất file chuẩn gửi các đơn vị phát sóng,...).
Các công việc liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề truyền thông hoặc các ngành nghề có liên quan.
Kinh nghiệm trên 4 năm tại vị trí tương đương.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm dựng truyền hình thực tế, gameshow, phim truyện, sitcom.
Biết sử dụng thành thạo Premiere, Photoshop, AI, After Effect, Davinci Resolve.
Có khả năng xử lý 2D/3D Motion Graphic.
Yêu thích công việc Dựng phim và đam mê với nghề.
Có kiến thức và biết sử dụng các thiết bị quay phim, thiết bị âm thanh là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty truyền thông hoặc production house.
Sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành tiến độ công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 39 đường 37, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM Văn phòng đại diện: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

