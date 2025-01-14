Tuyển Video Editor XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Video Editor XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

XGame
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
XGame

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại XGame

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Sản xuất video quảng cáo cho game/app
- Thiết kế âm thanh cho sản phẩm, thêm nhạc vào sản phẩm
- Tham gia vào phát triển sản phẩm
- Phối hợp với team content để lên concept, ý tưởng dựng video.
- Thiết kế, cắt ghép các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê làm game, tư duy thẩm mỹ tốt
- Có kinh nghiệm sản xuất video từ 1 năm
- Sử dụng thành thạo các công cụ After Effect hoặc Premiere
- Có trách nhiệm với sản phẩm, công việc tôn trọng kỷ luật
- Có kinh nghiệm làm mảng game là 1 lợi thế
- Có kiến thức căn bản về hội họa

Tại XGame Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net: 10-20tr; cơ hội nhận Signing Bonus ít nhất 1 tháng lương
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại;
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng tết (1-5 tháng lương);
- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần;
- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XGame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

XGame

XGame

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

