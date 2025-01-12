Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 829 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh

Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả công việc;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Chăm chỉ, chịu khó, đam mê kiếm tiền

Có khả năng chỉnh sửa video tốt, chuyển đổi cao

Có kỹ năng thiết kế hình ảnh là 1 lợi thế

Có thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng.

Tại HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10M -14M /1 tháng

Cơ hội thăng tiến cao, lên quản lý nếu làm tốt.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho NLĐ;

Tháng nghỉ 4 ngày. Lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin