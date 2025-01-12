Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 829 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả công việc;

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Chăm chỉ, chịu khó, đam mê kiếm tiền
Có khả năng chỉnh sửa video tốt, chuyển đổi cao
Có kỹ năng thiết kế hình ảnh là 1 lợi thế
Có thẩm mỹ cao, nhạy bén với xu hướng.

Tại HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10M -14M /1 tháng
Cơ hội thăng tiến cao, lên quản lý nếu làm tốt.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho NLĐ;
Tháng nghỉ 4 ngày. Lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

HỘ KINH DOANH AN THẢO VƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Tổ 2, TDP Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

