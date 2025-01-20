Tuyển Video Editor Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Taisei Square Hanoi, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung video quảng cáo trên các kênh online của Apero (Play Store & App Store promo, Facebook, website, YouTube và các platform khác) từ giai đoạn ý tưởng, nội dung, thiết kế đến dựng ra thành phẩm phù hợp với thị hiếu của mobile app, mobile gamer

Có khả năng research, kết hợp trend cùng sản phẩm, tạo sự hứng thú để user click quảng cáo

Phối hợp với team Marketing lên kế hoạch nội dung cho các kênh này để đảm bảo các nội dung xuyên suốt và bao phủ các kênh.

Thực hiện công việc theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Editor

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (Trong đó có ít nhất 6 tháng làm fulltime).

Đính kèm portfolio, video phải thể hiện được: kỹ năng motion, hiệu ứng chuyển cảnh cơ bản (Cross Dissolve, Fade In/Out), âm nhạc,...

Thành thạo các phần mềm Adobe Premiere/Final Cut/After Effect,...

Biết cơ bản Photoshop/ Adobe Illustrator.

Nhuần nhuyễn trong việc kết hợp các hiệu ứng, biết chơi với nhạc, sử dụng đa dạng font chữ. Thẩm mỹ tốt và cẩn thận tỉ mỉ trong công việc là điểm cộng.

Giao tiếp tốt, làm việc chi tiết, làm việc nhóm, có khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.

Tính cách: sáng tạo, ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm trong công tác dựng trailer, video quảng cáo 2D/ingame, video dạng story cho 2D/game, ứng dụng, thiết kế, viết kịch bản/nội dung, có kiến thức digital marketing là một lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với 300 Sản phẩm, 3 ngành: Mobile App, Mobile Game, AI App

Lương thưởng hấp dẫn:

+ Mức lương cạnh tranh hấp dẫn từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ

+ Xét duyệt tăng lương công khai, minh bạch 16-87% định kỳ 6 tháng/1 lần

+ Thưởng 3-6 tháng/năm cho trên 50% nhân sự

Chế độ phúc lợi lên đến 50.000.000 VNĐ/năm.

+ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay từ khi ký hợp đồng chính thức.

+ Gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên

+ Thưởng các ngày lễ tết: 10/3, 30/4, 2/9... theo quy định của công ty

+ Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ

+ Du lịch, nghỉ mát team building, happy friday cùng các thành viên trong công ty

+ Thiết bị hiện đại và tài liệu chuyên môn đầy đủ.

+ Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.

+ Môi trường văn hóa Silicon Valley: thẳng thắn, trẻ trung năng động, nhân văn chia sẻ.

+ Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin