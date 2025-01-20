Tuyển Video Editor CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BRITISH ACADEMY VIỆT NAM - IELTS WITH CHARLES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM.

Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan khác

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty/Dự án

Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh tư liệu phục vụ công tác Marketing và truyền thông (hình ảnh cập nhật Website, hình ảnh cập nhật facebook...)

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty;

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc, đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Đảm nhiệm công tác chụp hình nội bộ, các sự kiện/hoạt động của Công ty, thực hiện các video clip nội bộ tại Công ty.

Làm việc với đối tác về yêu cầu của Công ty, kiểm tra chất lượng hình ảnh/phim sau khi thực hiện của đối tác, đánh giá/đảm bảo chất lượng cho Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ từ 25 tuổi, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo....

Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng.

Có tư duy, có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo truyền thông, In ấn xuất bản;....

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, Corel Draw, Illutractor, Indesign...;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...);

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có thể làm việc dưới áp lực cao;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Chăm chỉ, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BRITISH ACADEMY VIỆT NAM - IELTS WITH CHARLES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng các ngày lễ tết trong năm

Thưởng theo hiệu quả làm việc. Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT.

Nghỉ phép năm

Có cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao

Teambuilding, Year end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BRITISH ACADEMY VIỆT NAM - IELTS WITH CHARLES

