Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81/12 đường 12, khu phố 03, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Từ 12 Triệu

1. Phối hợp với Content Creator để lên kế hoạch Quay và Dựng các video theo các chủ đề:

Quay và Dựng

Video huấn luyện bóng đá Video kể các câu chuyện ở VietGoal Video quảng cáo Video Hightlight các sự kiện, giải đấu của CLB Một số nội dung khác theo yêu cầu công việc.

2. Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty. 3. Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty. 4. Chịu trách nhiệm quản trị kênh YouTube của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Instagram, TikTok; ... 5. Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận. 6. Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. 7. Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc. 8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê bóng đá và biết chơi bóng đá là một lợi thế lớn. Có kỹ năng Quay và Dựng tốt với Máy ảnh, Gimbal và Điện thoại Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, từ đó xây dựng kịch bản để truyền tải ý tưởng. 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo phần mềm CupCut, Adobe After Effect/ Premiere, Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao. Có trách nhiệm với công việc. Nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 10-15tr tùy theo kinh nghiệm thực tế (thời gian thử việc 2 tháng, mức lương 100% lương chính thức) 2. Thời gian làm việc:

- Quay chủ yếu các buổi sáng và chiều các ngày thứ Bảy & Chủ nhật và 01-02 buổi chiều trong tuần.

- Làm việc ở văn phòng từ thứ Hai đến thứ Sáu, Chủ động sắp xếp 01 ngày nghỉ bù trong tuần. 3. Địa điểm làm việc : • Các sân huấn luyện của CLB • Văn phòng tại HCM : 81/12 đường 12, khu phố 03, phường Bình An, TP Thủ Đức, HCM 4. Được trang bị : • Máy ảnh không gương lật Sony. • Gimbal chuyên nghiệp. • Thiết bị ghi âm không dây loại tốt. • Camera hành trình Gopro. • Thiết bị quay phim bằng điện thoại di động. • Các công cụ khác. • Máy tính để bàn cấu hình tốt. • Văn phòng làm việc 5. Được tham gia bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ Lễ - Tết theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

