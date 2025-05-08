Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Giảng dạy Kĩ năng sống cho học sinh tại các trường THCS trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

• Quản lý lớp học hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực.

• Đánh giá và theo dõi tiến trình học tập của học sinh.

• Tham dự các buổi tập huấn chuyên môn định kì.

Yêu Cầu Công Việc

• Cử nhân các ngành Giáo dục, Tâm lí, Xã hội và các ngành liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên.

• Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, sáng tạo trong công việc.

• Có thái độ chuyên nghiệp, cầu tiến và hoà đồng, thân thiện.

Quyền Lợi

Mức lương 150.000 đồng/tiết dạy.

Thưởng chất lượng tiết dạy.

Phụ cấp hỗ trợ đi xa, tiết học ngoài trời, sinh nhật.

Được hỗ trợ 100% học cụ giảng dạy.

Cơ hội đào tạo chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác với đội ngũ chuyên gia giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.