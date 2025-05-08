Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN THẾ HỆ MỚI
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Giảng dạy Kĩ năng sống cho học sinh tại các trường THCS trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
• Quản lý lớp học hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực.
• Đánh giá và theo dõi tiến trình học tập của học sinh.
• Tham dự các buổi tập huấn chuyên môn định kì.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Cử nhân các ngành Giáo dục, Tâm lí, Xã hội và các ngành liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên.
• Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, sáng tạo trong công việc.
• Có thái độ chuyên nghiệp, cầu tiến và hoà đồng, thân thiện.
• Ưu tiên ứng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên.
• Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, sáng tạo trong công việc.
• Có thái độ chuyên nghiệp, cầu tiến và hoà đồng, thân thiện.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 150.000 đồng/tiết dạy.
Thưởng chất lượng tiết dạy.
Phụ cấp hỗ trợ đi xa, tiết học ngoài trời, sinh nhật.
Được hỗ trợ 100% học cụ giảng dạy.
Cơ hội đào tạo chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác với đội ngũ chuyên gia giáo dục.
Thưởng chất lượng tiết dạy.
Phụ cấp hỗ trợ đi xa, tiết học ngoài trời, sinh nhật.
Được hỗ trợ 100% học cụ giảng dạy.
Cơ hội đào tạo chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác với đội ngũ chuyên gia giáo dục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN THẾ HỆ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI