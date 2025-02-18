Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 110 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đón trả trẻ
Hỗ trợ, chăm sóc, vui chơi cùng trẻ
Báo cáo tình hình của trẻ với phụ huynh
Rèn luyện kĩ năng mềm cho trẻ
Địa điểm làm việc: ME School Tân Thuận Campus, 110 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp liên thông/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non/Sư phạm mầm non/ Tiền tiểu học
Nhiệt tình, yêu trẻ, cần củ, cẩn thận
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Các cô giáo mới ra trường/ đang chờ bằng/ đang tìm nơi thực tập... cứ mạnh dạn ứng tuyển. Đừng lo, ME School sẽ hướng dẫn các cô về nghiệp vụ sư phạm mầm non.
Có hứng thú với phương pháp Montessori.
Nhiệt tình, yêu trẻ, cần củ, cẩn thận
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Các cô giáo mới ra trường/ đang chờ bằng/ đang tìm nơi thực tập... cứ mạnh dạn ứng tuyển. Đừng lo, ME School sẽ hướng dẫn các cô về nghiệp vụ sư phạm mầm non.
Có hứng thú với phương pháp Montessori.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa miễn phí tại trường
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6
Lên tới 16 ngày phép/ năm
Bảo hiểm đầy đủ sau 02 tháng thử việc
Chế độ nghỉ hè- nghỉ đông có hưởng lương tại ME School
Giảm 50% học phí cho con nhân viên theo học tại trường
Chế độ, lễ thưởng, quà tặng vào các ngày lễ, Tết
Du lịch hàng năm
Đánh giá tăng lương, thăng chức tháng 1 hàng năm
Các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân sự nội bộ
Các hoạt động, sự kiện 20/10, 20/11, 8/3, Noel...
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6
Lên tới 16 ngày phép/ năm
Bảo hiểm đầy đủ sau 02 tháng thử việc
Chế độ nghỉ hè- nghỉ đông có hưởng lương tại ME School
Giảm 50% học phí cho con nhân viên theo học tại trường
Chế độ, lễ thưởng, quà tặng vào các ngày lễ, Tết
Du lịch hàng năm
Đánh giá tăng lương, thăng chức tháng 1 hàng năm
Các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân sự nội bộ
Các hoạt động, sự kiện 20/10, 20/11, 8/3, Noel...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI