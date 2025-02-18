Tuyển Giáo viên CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón trả trẻ

Hỗ trợ, chăm sóc, vui chơi cùng trẻ

Báo cáo tình hình của trẻ với phụ huynh

Rèn luyện kĩ năng mềm cho trẻ

Địa điểm làm việc: ME School Tân Thuận Campus, 110 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp liên thông/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non/Sư phạm mầm non/ Tiền tiểu học

Nhiệt tình, yêu trẻ, cần củ, cẩn thận

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Các cô giáo mới ra trường/ đang chờ bằng/ đang tìm nơi thực tập... cứ mạnh dạn ứng tuyển. Đừng lo, ME School sẽ hướng dẫn các cô về nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Có hứng thú với phương pháp Montessori.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa miễn phí tại trường

Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6

Lên tới 16 ngày phép/ năm

Bảo hiểm đầy đủ sau 02 tháng thử việc

Chế độ nghỉ hè- nghỉ đông có hưởng lương tại ME School

Giảm 50% học phí cho con nhân viên theo học tại trường

Chế độ, lễ thưởng, quà tặng vào các ngày lễ, Tết

Du lịch hàng năm

Đánh giá tăng lương, thăng chức tháng 1 hàng năm

Các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân sự nội bộ

Các hoạt động, sự kiện 20/10, 20/11, 8/3, Noel...

