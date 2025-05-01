Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 đường số 9 khu nam long , phường tân thuận đông, Quận 7, Quận 7

Lập kế hoạch, hướng dẫn và giám sát sự phát triển, nhận thức xã hội - thể chất - cảm xúc của trẻ mầm non.

Giám sát những khó khăn, nhu cầu của trẻ để cung cấp các giải pháp can thiệp sớm khi cần thiết.

Quản lý hồ sơ và đánh giá chính xác về từng tiến bộ của học sinh trong lớp.

Giám sát sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong tất cả các hoạt động bao gồm cả trong và ngoài môi trường lớp học.

Hỗ trợ và tham gia trong các các sự kiện liên quan.

Yêu trẻ, có đam mê với giáo dục mầm non

Tốt nghiệp cao đẳng/ cử nhân sư phạm (hoặc tương đương) trong Giáo Dục Mầm Non.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kiên nhẫn và yêu thương.

Quan tâm đến các Phương pháp Montessori và Steam trong lĩnh vực Giáo dục mầm non.

Cam kết duy trì giảng dạy lâu dài.

Hỗ trợ nhận sinh viên năm 4 thực tập tại trường (có lương) và sinh viên đã tốt nghiệp đang chờ nhận bằng. Hướng dẫn đào tạo giáo viên đứng lớp sau khi ra trường.

Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh (deal theo kinh nghiệm) từ 8-13 Triệu + trợ cấp

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BNN.

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học đặc biệt của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT

