Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Giảng dạy, chăm sóc, hỗ trợ và thực hiện công tác chuyên môn theo phân công
Chuẩn bị cho bài giảng, giáo cụ để dạy trẻ các kỹ năng nhận thức cơ bản
Quản lý các hoạt động lớp học
Quan sát, theo dõi, sức khỏe thể chất của trẻ và chuẩn bị cho việc báo cáo
Hợp tác với các giáo viên khác để giúp quá trình phát triển học tập và rèn luyện của trẻ

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiên nhẫn và linh hoạt, vui vẻ, thiên thiện, kiểm soát và cân bằng cảm xúc
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có bằng Sư Phạm Mầm Non
Độ tuổi : 22-30
Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting
Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN
12 ngày phép năm
Trợ cấp chuyên cần
Thưởng phụ cấp chi phí khác
Du lịch hằng năm + Team building
Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo
Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật
Xét tăng lương vào cuối năm học
Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên
Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

