Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Giảng dạy, chăm sóc, hỗ trợ và thực hiện công tác chuyên môn theo phân công

Chuẩn bị cho bài giảng, giáo cụ để dạy trẻ các kỹ năng nhận thức cơ bản

Quản lý các hoạt động lớp học

Quan sát, theo dõi, sức khỏe thể chất của trẻ và chuẩn bị cho việc báo cáo

Hợp tác với các giáo viên khác để giúp quá trình phát triển học tập và rèn luyện của trẻ

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiên nhẫn và linh hoạt, vui vẻ, thiên thiện, kiểm soát và cân bằng cảm xúc

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có bằng Sư Phạm Mầm Non

Độ tuổi : 22-30

Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khoá học chất lượng từ Faros Education & Consulting

Chế độ đầy đủ chính sách của Nhà Nước: BHXH, BHYT,BHTN

12 ngày phép năm

Trợ cấp chuyên cần

Thưởng phụ cấp chi phí khác

Du lịch hằng năm + Team building

Nghỉ 1 ngày Giáng Sinh và 0,5 ngày Nhà Giáo

Thêm 1 ngày phép sau 30 tháng công tác

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, thưởng sinh nhật

Xét tăng lương vào cuối năm học

Chế độ miễn giảm học phí cho cán bộ nhân viên

Được cấp phát đồng phục , cơm trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin