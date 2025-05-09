Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ
- Hồ Chí Minh: 27 Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giảng dạy chương trình Song Ngữ theo giáo trình: SHOW AND TELL
Nghiên cứu, cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với định hướng phát triển cho trẻ của nhà trường.
Xây dựng và tổ chức các chương trình khoa học, có logic.
Tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, sự kiện nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, thích ứng nhanh
Yêu nghề, yêu trẻ, có triết lí giáo dục và mục tiêu công việc rõ ràng.
Biết tổ chức, quản lý lớp học hiệu quả.
Tự tin, vui vẻ, năng động, kĩ năng truyền đạt cuốn hút.
Có phương pháp giảng dạy phù hợp với định hướng giáo dục của Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Việt Mỹ, có.
Có tính tự chủ, sáng tạo trong công việc.
Có khả năng lên kế hoạch và phối hợp tổ chức hoạt động gắn với giá trị cốt lõi của học sinh Việt Mỹ.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint và các phần mềm dạy học trực tuyến.
Có tinh thần trách nhiệm, đúng giờ và tuân thủ hướng dẫn của quản lý.
• Ưu tiên Giáo viên nữ, có kinh nghiệm giảng dạy mầm non Tiếng Anh.
• Ứng viên có năng khiếu và khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng, kì nghỉ hè, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương tháng13 theo quy định của nhà trường.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe, ăn trưa, đồng phục …theo quy định của nhà trường.
Du lịch nghỉ dưỡng theo quy định của nhà trường.
Tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu về phương pháp dạy học định kỳ.
Được đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
