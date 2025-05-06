Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Amitie Sports Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giảng dạy kỹ năng mềm thông qua lớp nhảy cho trẻ em mầm non, tiểu học.
Liên hệ khách hàng/học viên mới giới thiệu về lớp học.
Quản lý sĩ số, học phí, vận hành lớp học.
Tổ chức sự kiện, giải đấu, ngày hội giao lưu phụ huynh.
Tham gia training hàng tuần để nâng cao kỹ năng giảng dạy.
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (chuyên ngành bất kỳ)
Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy.
Yêu thích trẻ em, thái độ sống tích cực, chủ động học hỏi.
Phù hợp các bạn nữ dưới 26 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy.
Yêu thích trẻ em, thái độ sống tích cực, chủ động học hỏi.
Phù hợp các bạn nữ dưới 26 tuổi
Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp nếu biết tiếng Nhật từ N3+.
Phụ cấp phí xăng, thưởng khi đạt mục tiêu hằng tháng.
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng giảng dạy hàng ngày, hàng tuần.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao.
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.
Nghỉ lễ, du lịch công ty.
Phụ cấp phí xăng, thưởng khi đạt mục tiêu hằng tháng.
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng giảng dạy hàng ngày, hàng tuần.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao.
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.
Nghỉ lễ, du lịch công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI