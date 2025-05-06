Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Amitie Sports Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy kỹ năng mềm thông qua lớp nhảy cho trẻ em mầm non, tiểu học.

Liên hệ khách hàng/học viên mới giới thiệu về lớp học.

Quản lý sĩ số, học phí, vận hành lớp học.

Tổ chức sự kiện, giải đấu, ngày hội giao lưu phụ huynh.

Tham gia training hàng tuần để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (chuyên ngành bất kỳ)

Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy.

Yêu thích trẻ em, thái độ sống tích cực, chủ động học hỏi.

Phù hợp các bạn nữ dưới 26 tuổi

Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nếu biết tiếng Nhật từ N3+.

Phụ cấp phí xăng, thưởng khi đạt mục tiêu hằng tháng.

Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng giảng dạy hàng ngày, hàng tuần.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao.

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.

Nghỉ lễ, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club

