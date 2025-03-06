Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OCT3A KĐT Handiresco Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tuyển dụng (60%)

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng thay thế hoặc bổ sung từ các trưởng phòng, ban Giám đốc

Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, thực hiện công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự

Thực hiện phỏng vấn, theo dõi quá trình nhận việc và thử việc của nhân sự

Thực hiện theo dõi và báo cáo tuyển dụng theo tuần/tháng/quý

Hành chính (40%)

Lấy vân tay, chấm công hàng tháng

Theo dõi, soạn thảo văn bản quy định, quyết định, hợp đồng mua bán/dịch vụ,…

Theo dõi hồ sơ lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, các thủ tục bàn giao giữa nhân sự mới và cũ

Quản lý tài sản, VPP, thanh toán hàng tháng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp các ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, ….và các ngành liên quan khác

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, chủ động, biết lắng nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 11 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…), lương tháng 13,…

Phúc lợi sinh nhật, ốm đau, thai sản, người thân

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Nghỉ lễ, tết nguyên lương + thưởng lễ tết, 1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương

Hỗ trợ thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, …)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

