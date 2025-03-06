Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OCT3A KĐT Handiresco Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tuyển dụng (60%)
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng thay thế hoặc bổ sung từ các trưởng phòng, ban Giám đốc
Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, thực hiện công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự
Thực hiện phỏng vấn, theo dõi quá trình nhận việc và thử việc của nhân sự
Thực hiện theo dõi và báo cáo tuyển dụng theo tuần/tháng/quý
Hành chính (40%)
Lấy vân tay, chấm công hàng tháng
Theo dõi, soạn thảo văn bản quy định, quyết định, hợp đồng mua bán/dịch vụ,…
Theo dõi hồ sơ lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, các thủ tục bàn giao giữa nhân sự mới và cũ
Quản lý tài sản, VPP, thanh toán hàng tháng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp các ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, ….và các ngành liên quan khác
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, chủ động, biết lắng nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 11 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…), lương tháng 13,…
Phúc lợi sinh nhật, ốm đau, thai sản, người thân
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Nghỉ lễ, tết nguyên lương + thưởng lễ tết, 1 năm có 12 ngày nghỉ phép có lương
Hỗ trợ thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, …)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KING BIO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà OCT 3A, Khu đô thị Handiresco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

