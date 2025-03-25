Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1AB, Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, hồ sơ pháp lý.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, công tác hậu cần.
Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.
Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các chính sách lương, thưởng, chế độ, thực hiện tính lương, BHXH, chế độ phúc lợi (khung năng lực, lương 3P, KPI…)
Xây dựng các quy định, quy trình làm việc của Công ty
Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng & triển khai chính sách nhân sự.
Tiếp nhận nhu cầu, đăng tin & sàng lọc ứng viên.
Hỗ trợ onboarding & tổ chức đào tạo nội bộ.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, duy trì kênh truyền thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty
Hỗ trợ các phòng ban khi có yêu cầu liên quan đến hành chính, nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực từ 12-16 triệu/tháng
Lương tháng 13 hoặc thưởng hiệu quả kinh doanh năm.
PC thâm niên theo Quy định;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h30\' đến 17h30\'
BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Review lương hàng năm;
Thưởng hiệu quả kinh doanh. Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping…thưởng lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 02, Tầng 1, Tòa nhà CT1AB, Khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341162
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công ty CP Bất động sản T&T Homes
50 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Midra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Midra Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG
4 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hana Korea Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PURIGENE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PURIGENE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Dai-ichi Life Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Dai-ichi Life Nam Từ Liêm
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Trần Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Trần Thành
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm