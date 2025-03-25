Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1AB, Mễ Trì Plaza, Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Quản lý văn phòng phẩm, tài sản, hồ sơ pháp lý.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, công tác hậu cần.

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.

Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các chính sách lương, thưởng, chế độ, thực hiện tính lương, BHXH, chế độ phúc lợi (khung năng lực, lương 3P, KPI…)

Xây dựng các quy định, quy trình làm việc của Công ty

Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng & triển khai chính sách nhân sự.

Tiếp nhận nhu cầu, đăng tin & sàng lọc ứng viên.

Hỗ trợ onboarding & tổ chức đào tạo nội bộ.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, duy trì kênh truyền thông, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty

Hỗ trợ các phòng ban khi có yêu cầu liên quan đến hành chính, nhân sự.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực từ 12-16 triệu/tháng

Lương tháng 13 hoặc thưởng hiệu quả kinh doanh năm.

PC thâm niên theo Quy định;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Lịch làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h30\' đến 17h30\'

BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Review lương hàng năm;

Thưởng hiệu quả kinh doanh. Các chế độ công đoàn, sinh nhật, teambuilding, du lịch, camping…thưởng lễ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin