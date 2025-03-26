Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Hô Tùng Mậu, Phường Phúc DIễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

Thực hiện công tác chấm công cho CBNV.

Sắp xếp lịch học việc, chuẩn bị tài liệu (mô tả công việc, cơ chế, nội quy, cẩm nang văn hóa) để đào tạo hội nhập cho nhân sự mới.

Đề xuất kế hoạch và hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, các hoạt động gắn kết các thành viên và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.

Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm, nước uống; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu...

Soạn thảo văn thư lưu trữ

Quản lý tài sản của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của BLĐ và quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu có > 1 năm kinh nghiệm

Có laptop cá nhân.

Chăm chỉ nhiệt huyết với công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Chủ động trong công việc và liên tục học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường trẻ trung, sếp trẻ tâm lý và nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAEHUI

