Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Hành chính nhân sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, lọc CV, lên lịch phỏng vấn.
Hỗ trợ theo dõi, soạn thảo hợp đồng, hồ sơ nội bộ.
Quản lý lịch làm việc, nghỉ phép, chấm công nhân sự.
Hỗ trợ quản lý văn phòng phẩm, tài sản, ký túc xá của công ty.
Hỗ trợ mua sắm các thiết bị.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ như sinh nhật, họp, team building.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân lực, Hành chính, Kinh tế, Luật, Kinh doanh,...
kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, nhanh nhẹn.
Ưu tiên ứng viên có mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Hỗ trợ mộc thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo chính sách của Công ty
Được tham gia các hoạt động team building gắn kết, sinh nhật các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: GS1, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

