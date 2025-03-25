Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Scan, in ấn hồ sơ

Gửi hồ sơ đi dịch + lấy dấu dịch thuật công chứng (khi hợp đồng về).

Đặt lịch xin visa cho học viên

Đưa học viên đi xin visa + nhận visa

Theo dõi tình hình xin visa của học viên

NHÂN SỰ:

Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng trong Trung tâm Du học theo yêu cầu của Quản lý

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh (website, mạng xã hội, nội bộ,...).

Tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn sơ bộ ứng viên.

Sắp xếp lịch phỏng vấn, phối hợp với các phòng ban để đánh giá ứng viên.

Theo dõi, hỗ trợ ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Thực hiện theo dõi đánh giá nhân sự và các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Phối hợp với các phòng ban để xử lý công việc liên quan.

Thực hiện báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

Đảm nhiệm các công việc theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ; sinh năm 2000-1990

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến Quản trị nhân lực.

Yêu cầu có 1-2 năm kinh nghiệm trong công việc hành chính - nhân sự, ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành giáo dục.

Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Vui vẻ, hòa đồng

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + phụ cấp vé xe, điện thoại, ăn trưa...(Thu nhập từ 8-10tr)

Thưởng nóng, Thưởng Quý, Thưởng lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Hoạt động sinh nhật, teambuilding, liên hoan, dã ngoại hàng tháng……

Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 - 01/05, Quốc Khánh 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch); …

Hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định luật lao động.

Hưởng đầy đủ các chế độ như phụ cấp BHYT, BHXH theo quy định luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.