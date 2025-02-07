Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH KANGMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH KANGMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KANGMI
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH KANGMI

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH KANGMI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Nhân sự
• Kiểm tra, giám sát việc chấm công và thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của toàn bộ nhân viên
• Tạo, cập nhật, bảo mật và quản lý các hồ sơ nhân viên, bao gồm thông tin liên lạc, thông tin hợp đồng, lương thưởng, kỷ luật,..
• Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu (đăng tuyển lên các nền tảng XH như fb, các hội nhóm, và các bên tuyển dụng chuyên nghiệp, v.v)
• Theo dõi ngày nghỉ, giờ tăng ca, ngày đi làm của Nhân viên.
• Theo dõi việc tuân thủ quy định, nội quy của Nhân viên (chuyên cần, tuân thủ, và tick lỗi nhân viên theo quy định của Công ty)
• Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn công ty.
• Khi nhân viên nghỉ việc, thực hiện các thủ tục liên quan như cho out ra khỏi các nhóm làm việc trên nền tảng XH, link và email, v.v.
.Tiếp đón ứng viên khi đến phỏng vấn
• Hướng dẫn cho nhân viên mới quy trình, hoạt động chung của Doanh nghiệp và có thể giới thiệu qua về công việc sắp tới mà Nhân viên sẽ làm
• Báo cáo trực tiếp các công việc liên quan đến hành chính nhân sự cho cấp quản lý
1.2. Hành chính
• Thanh toán các chi phí văn phòng
• Thực hiện các công tác mua sắm nhỏ lẻ
• Tham gia vào công tác tổ chức các chương trình của Công ty như Nghỉ mát/teambuilding; Tiệc sinh nhật sếp, Tiệc cuối năm,tổ chức sinh nhật theo quý cho Nhân viên
• Làm các công việc khác khi được phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Ứng viên tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Luật,...
• Yêu cầu ứng viên có từ 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính Nhân sự
• Kỹ năng:Sử dụng thành thạo Word và Power Point, canva hoặc các phần mềm biên tập ít nhất ở mức độ phổ thông và cơ bản ( bao gồm chỉnh sửa ảnh/short video/short content); làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
• Thái độ, tính cách:Cẩn thận, trung thực, kín đáo; nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực.
• Có Laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH KANGMI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: Từ 2 tuần - 2 tháng, hưởng 85% lương.
- Tổng thu nhập chính thức: 10-15tr hoặc hơn (có thể thương lượng dựa trên năng lực và kinh nghiệm)
-Có cơ hội được đi công tác các nơi và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANGMI

CÔNG TY TNHH KANGMI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

