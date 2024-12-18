Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Di Ái, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhân sự:

Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để lên kế hoạch tuyển dụng, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

Theo dõi và làm thủ tục ký kết hợp đồng lao động. Thực hiện các nghiệp vụ về BHXH: báo tăng, báo giảm, thay đổi hồ sơ BHXH,...

Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân, quyết toán thuế TNCN cho người lao động.

Tham gia vào quá trình xây dựng quy trình đào tạo cho nhân viên của công ty; Thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo (KPI).

Kết hợp với các Nhà cung cấp, đối tác lên kế hoạch tổ chức hội thảo, sự kiện, tour du lịch, tour đi đào tào. Tham gia xây dựng quy chế lương thưởng, ngân sách lương, chế độ phúc lợi, các biện pháp khuyến khích NLĐ làm việc. Thực hiện, giải đáp thắc mắc các chế độ cho NLĐ.

Soạn thảo các tài liệu, báo cáo, biểu mẫu về công tác hành chính - nhân sự. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Hành chính:

Mua sắm và quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm tại văn phòng;

Cấp phát công cụ, dụng cụ tại văn phòng;

Thanh toán và theo dõi các chi phí hành chính của văn phòng: VPP, điện thoại, điện, nước, nước uống ...;

Soạn thảo và lưu trữ văn bản, công văn, giấy tờ; Kiểm soát công văn đi – đến từng bộ phận;

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác tương đương

Có 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint);

Chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động; hòa nhã, tự tin; kỹ năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt

Ưu tiên các ứng viên có khả năng làm việc gắn bó, lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : thỏa thuận khi phỏng vấn, tối thiểu từ 10 triệu đồng trở lên

HĐLĐ và BHXH theo quy định của Pháp luật;

Được đào tạo, giao lưu và học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát công ty tổ chức hàng/năm;

