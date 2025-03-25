Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 - 35 đường Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tuyển dụng theo định biên được duyệt của từng bộ phận

Tham mưu cho Ban giám đốc các chính sách, luật định mới của Nhà nước liên quan đến Người lao động. Nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, quy định về chế độ cho người lao động của Công ty.

Theo dõi HĐLĐ, chấm công và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca, làm ngoài giờ ... Tính lương hàng tháng.

Quản lý hồ sơ Nhân sự, tư vấn, hướng dẫn hồ sơ và làm thủ tục đăng ký thuế/người phụ thuộc cho nhân viên.

Lưu trữ, sắp xếp và cập nhật hồ sơ nhân viên trên hệthống Phần mềm Bravo; trích xuất dữ liệu báo cáo nhân sự.

Thực hiện công tác BHXH, báo tăng/giảm, phát sinh BHXH/BHYT, theo dõi, giải quyết chế độ BHXH, phúc lợi cho nhân viên theo quy định của CQ nhà nước và của Công ty.

Thực hiện các VB, quyết định điều chỉnhchính sách, chế độ, thưởng/kỷ luật, tăng/giảm lương bậc theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Soạn thảo các văn bản nội bộ, quy trình, quy định trongphạm vi công việc theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 25 – 35 tuổi

Bằng cấp: Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Lao động,Kế toán, Luật hoặc các ngành tương đương

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đối với ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở mô hình lớn trên 300 lao động thuộc ngành nghề sản xuất và thương mại.

Kỹ năng cần có: Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là excel; Thành thạo phần mềm quản lý nhân sự (Bravo, Base, Misa ...)

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và kiên trì, không ngại việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 17.000.000 VND + thưởng

15.000.000 – 17.000.000 VND + thưởng

Được làm việc trongmôi trường năng động và có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Được tham gia BHXH, BHYT …các chế độ được Pháp luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin