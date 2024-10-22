Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiến hành bảo dưỡng định kỳ thang máy hoặc trực sửa chữa sự cố 24/24h khi có yêu cầu, đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn lao động. Báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp về tình trạng các thiết bị , nêu ra các tồn đọng và đưa ra các giải pháp cho cấp quản lý trực tiếp để đảm bảo thang máy hoạt động tốt. Chấp nhận đi công tác tỉnh Hoàn thành các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên Vị trí đang tuyển tại các khu vực: Hà Nội/ Hồ Chí Minh/ Cần Thơ

Nam, độ tuổi từ 22 – 35, sức khỏe tốt Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong ngành điện, cơ khí. Ưu tiên những người đã từng làm bảo trì hoặc lắp đặt thang máy ở các Công ty thang máy Tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc các nhóm ngành Điện, cơ khí. Năng động, chịu khó, ham học hỏi

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7 (8h00-17h00) Thu nhập hàng tháng từ 9-15 triệu (gồm Lương cơ bản + Lương HQSXKD) Phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác phí. Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức... 12 ngày phép hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13.... Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

