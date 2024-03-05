Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo – Ngách 1, ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
- Đặt mua hàng hóa theo nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty
- Thực hiện các thủ tục nhập hàng, thông quan cho hàng hóa nhập về, tham vấn về thuế, kê khai hải quan và các vấn đề liên quan
- Theo dõi tiến độ nhâp hàng, đầu mối liên hệ các bên vận chuyển đảm bảo hàng hóa vận chuyển đúng tiến độ
- Kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa, làm việc với nhà cung cấp về chất lượng, số lượng hàng hóa để đảm bảo đúng yêu cầu đặt hàng
- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến sản phẩm: công bố và lưu hành, mã sản phẩm…
- Đảm bảo quản lý, hệ thống đầy đủ hồ sơ, chứng nhận kèm theo hàng hóa: CO, CQ, packing list, - AWB, BOL…, cung cấp hồ sơ khi cần.
- Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các nhà cung cấp hàng hóa, logistics khi cần thiết, đảm bảo chính sách cho công ty và chi phí công ty ở mức hợp lý, tối ưu.
- Dịch hợp đồng hoặc tài liệu, thông tin sản phẩm khi cần thiết
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
- Ưu tiên có kinh nhiệm hoặc am hiểu lĩnh vực vật tư y tế, thủ tục công bố/ lưu hành sản phẩm, mã vật tư y tế, am hiểu các quy định liên quan của Bộ y tế và thanh toán bảo hiểm đối với vật tư y tế...- Thành thạo nghiệp vụ khai báo hải quan
- Thành thạo Tiếng Trung (ưu tiên) hoặc Tiếng Anh
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Mức lương: 12 – 18tr
- BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
- Thưởng tháng 13, chế độ phúc lợi theo quy định công ty
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Nghỉ chiều T7 + CN
- Môi trường thân thiện, khuyến khích chủ động, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
