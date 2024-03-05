Tuyển Xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

- Đặt mua hàng hóa theo nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty

- Thực hiện các thủ tục nhập hàng, thông quan cho hàng hóa nhập về, tham vấn về thuế, kê khai hải quan và các vấn đề liên quan

- Theo dõi tiến độ nhâp hàng, đầu mối liên hệ các bên vận chuyển đảm bảo hàng hóa vận chuyển đúng tiến độ

- Kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa, làm việc với nhà cung cấp về chất lượng, số lượng hàng hóa để đảm bảo đúng yêu cầu đặt hàng

- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến sản phẩm: công bố và lưu hành, mã sản phẩm…

- Đảm bảo quản lý, hệ thống đầy đủ hồ sơ, chứng nhận kèm theo hàng hóa: CO, CQ, packing list, - AWB, BOL…, cung cấp hồ sơ khi cần.

- Tìm kiếm, thương lượng, đàm phán với các nhà cung cấp hàng hóa, logistics khi cần thiết, đảm bảo chính sách cho công ty và chi phí công ty ở mức hợp lý, tối ưu.

- Dịch hợp đồng hoặc tài liệu, thông tin sản phẩm khi cần thiết

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ