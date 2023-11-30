Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp tại khu vực các tỉnh Miền Đông - Tây Nguyên
Bán hàng trực tiếp đến Đại lý và mở rộng thị trường theo kế hoạch được đề ra
Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao theo kế hoạch
Nghiên cứu thị trường và đề xuất khách hàng tiềm năng để phát triển hiệu quả kinh doanh
Thu thập và xử lý khiếu nại của Khách hàng về hàng hóa
Phối hợp với Kế toán công nợ theo dõi, thu hồi công nợ Đại Lý đúng hạn
Lập kế hoạch làm việc theo tuần/ tháng và báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam từ 22 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có kinh nghiệm về kỹ thuật trồng trọt, kinh doanh phân bón.
Có đam mê kinh doanh, tự tin trong giao tiếp, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động, thân thiện, vui vẻ. Có định hướng gắn bó làm việc lâu dài
Chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc
Thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình và trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, dân chủ. Văn hóa Doanh nghiệp chuẩn mực
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Lương + Thưởng + Hoa hồng xứng đáng với năng lực
Nhân viên gắn bó lâu dài sẽ được nhiều đãi ngộ đặc biệt
Đi du lịch cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
