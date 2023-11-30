Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp tại khu vực các tỉnh Miền Đông - Tây Nguyên Bán hàng trực tiếp đến Đại lý và mở rộng thị trường theo kế hoạch được đề ra Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao theo kế hoạch Nghiên cứu thị trường và đề xuất khách hàng tiềm năng để phát triển hiệu quả kinh doanh Thu thập và xử lý khiếu nại của Khách hàng về hàng hóa Phối hợp với Kế toán công nợ theo dõi, thu hồi công nợ Đại Lý đúng hạn Lập kế hoạch làm việc theo tuần/ tháng và báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho cấp trên

Giới tính: Nam từ 22 - 35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có kinh nghiệm về kỹ thuật trồng trọt, kinh doanh phân bón.

Có đam mê kinh doanh, tự tin trong giao tiếp, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động, thân thiện, vui vẻ. Có định hướng gắn bó làm việc lâu dài

Chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc

Thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình và trung thực