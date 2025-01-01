Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ầng 9, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Quản Lý và Đối Soát Tài Chính:

• Kiểm tra và đối chiếu các khoản doanh thu, chi phí hàng tháng liên quan đến các dịch vụ viễn thông.

• Đối soát hàng tháng các khoản thu cước từ khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ.

• Đảm bảo chính xác số liệu tài chính, phát hiện và xử lý sai lệch.

2. Quản Lý Thu Cước và Công Nợ:

• Quản lý và theo dõi quá trình thu cước hàng tháng từ khách hàng.

• Lập kế hoạch và thực hiện thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền lưu thông hiệu quả.

• Đánh giá và xử lý các trường hợp nợ xấu, quá hạn thanh toán.

3. Báo Cáo Tài Chính:

• Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, và năm theo quy định của công ty và pháp luật.

• Phân tích số liệu tài chính, đưa ra các đề xuất cải thiện tình hình tài chính của công ty.

4. Tối Ưu Sử Dụng Dòng Tiền:

• Xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính, dòng tiền ngắn và dài hạn.

• Đề xuất các phương án tối ưu hóa việc sử dụng dòng tiền, giảm thiểu chi phí lãi vay, và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

5. Công Tác Kế Toán Khác:

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ, và các giao dịch tài chính khác.

• Hỗ trợ công tác kiểm toán, làm việc với các cơ quan thuế và tổ chức kiểm toán khi cần.

• Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình Độ và Kinh Nghiệm:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành viễn thông hoặc siêu thị, bán lẻ.

2. Kỹ Năng:

• Kỹ năng phân tích tài chính và xử lý số liệu tốt.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương đương) và các công cụ Microsoft Office (Excel, Word).

• Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

3. Phẩm Chất:

• Trung thực, cẩn thận, và có trách nhiệm trong công việc.

• Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 12 triệu đến 17 triệu.

• Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin