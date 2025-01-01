Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 265, đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra, xử lý và lưu trữ chứng từ kế toán
Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh
Theo dõi đối chiếu công nợ, quỹ, hàng tồn kho giữa sổ sách với thực tế .
Lập và báo cáo tờ khai GTGT, TNCN... hàng quý
Lập báo cáo tài chính năm
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban GĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp và ít nhất 1 năm kế toán sản xuất
Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó
Tốt nghiệp Trung Cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr
Cơ hội lên kế toán trưởng
Chế độ BHXH, thăm hỏi, hiếu hỷ...
Chế độ lễ, tết, lương tháng 13
Review lương định kỳ
Du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 265 Đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

