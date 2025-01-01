Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 265, đường Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra, xử lý và lưu trữ chứng từ kế toán

Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh

Theo dõi đối chiếu công nợ, quỹ, hàng tồn kho giữa sổ sách với thực tế .

Lập và báo cáo tờ khai GTGT, TNCN... hàng quý

Lập báo cáo tài chính năm

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban GĐ

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp và ít nhất 1 năm kế toán sản xuất

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó

Tốt nghiệp Trung Cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUYẾT THẮNG FMB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr

Cơ hội lên kế toán trưởng

Chế độ BHXH, thăm hỏi, hiếu hỷ...

Chế độ lễ, tết, lương tháng 13

Review lương định kỳ

Du lịch, team building

