Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Đai Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Xây dựng kế hoạch thuế cả năm, đưa ra phương án tối ưu số thuế.

Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp, thực hiện hạch toán các bút toán theo hồ sơ chứng từ trên phần hành kế toán

Cân đối doanh thu - chi phí để xác định mức thuế TNDN phải nộp cho cơ quan thuế

Giao dịch ngân hàng chuyển tiền quốc tế. Check tờ khai hải quan liên quan tới hàng Nhập khẩu.

Thực hiện các bút toán tổng hợp, kế toán xác định hiệu quả kinh doanh và kế toán phân phối lợi nhuận

Kiểm tra số liệu, tính và lập biểu thanh toán lương hàng tháng trên sổ sách thuế, phân bổ tiền lương và hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV, hoàn thiện hồ sơ tiền lương

Tính toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của CBNV, lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có) và quyết toán thuế TNCN

Theo dõi và hạch toán nợ phải thu khách hàng thuê mặt bằng

Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ chi phí

Liên tục cập nhật các thông tư, nghị định thuế mới, đảm bảo cho công tác hạch toán kế toán thuế đúng Quy định

Tổng hợp số liệu kiểm tra và lập các báo cáo: báo cáo thống kê, thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính.

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, có nghiệp vụ về Nhập khẩu

- Có kỹ năng quản lý công việc và thực hiện các công việc được giao, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên & lãnh đạo công ty.

- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng: LCB: 10.000.000 – 12.000.000 + PC ăn trưa + Thưởng

- Hưởng BHXH, BHYT,…sau khi hết 2 tháng thử việc.

- Các chế độ khác theo quy định của luật lao động hiện hành.

- Thời gian làm việc: 8h-17h; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( + sáng Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM

