Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Đai Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Xây dựng kế hoạch thuế cả năm, đưa ra phương án tối ưu số thuế.
Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp, thực hiện hạch toán các bút toán theo hồ sơ chứng từ trên phần hành kế toán
Cân đối doanh thu - chi phí để xác định mức thuế TNDN phải nộp cho cơ quan thuế
Giao dịch ngân hàng chuyển tiền quốc tế. Check tờ khai hải quan liên quan tới hàng Nhập khẩu.
Thực hiện các bút toán tổng hợp, kế toán xác định hiệu quả kinh doanh và kế toán phân phối lợi nhuận
Kiểm tra số liệu, tính và lập biểu thanh toán lương hàng tháng trên sổ sách thuế, phân bổ tiền lương và hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV, hoàn thiện hồ sơ tiền lương
Tính toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của CBNV, lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có) và quyết toán thuế TNCN
Theo dõi và hạch toán nợ phải thu khách hàng thuê mặt bằng
Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ chi phí
Liên tục cập nhật các thông tư, nghị định thuế mới, đảm bảo cho công tác hạch toán kế toán thuế đúng Quy định
Tổng hợp số liệu kiểm tra và lập các báo cáo: báo cáo thống kê, thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính.
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng quản lý công việc và thực hiện các công việc được giao, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên & lãnh đạo công ty.
- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng BHXH, BHYT,…sau khi hết 2 tháng thử việc.
- Các chế độ khác theo quy định của luật lao động hiện hành.
- Thời gian làm việc: 8h-17h; từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( + sáng Thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHARMICELL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
