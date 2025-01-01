Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Kim Đồng, Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công tác kế toán chi phí và theo dõi công nợ phải trả

Tiếp nhận các ĐNTT/TU kiểm tra và hướng dẫn bộ phận hoàn thiện hồ sơ đúng đủ hợp lệ.

Hạch toán các hồ sơ chi phí, hóa đơn mua vào hằng ngày đảm bảo số liệu được cập nhật theo dõi trên phần mềm kịp thời tại thời điểm phát sinh.

Kiểm tra dữ liệu tính thuế GTGT hàng nhập khẩu và Hạch toán nhập kho hàng hóa.

Theo dõi đối chiếu công nợ phải trả và lập ĐNTT chuyển sang kế toán thanh toán.

Xử lý dữ liệu hàng hóa đầu vào, đầu ra, kiểm soát số liệu chênh lệch NXT.

Hoàn thiện hồ sơ chi phí theo đúng quy định đảm bảo tối ưu chi phí thuế TNDN

2. Công tác thuế - tổng hợp

Rà soát đầu vào và lập bảng kê mua vào hàng tháng/ quý.

Lập và nộp tờ khai thuế GTGT - lưu tờ khai, hóa đơn.

Lập dự trù GTGT, lập kế hoạch p&l Quý.

Hạch toán các bút toán tổng hợp định: Phân bổ CC-TS, khấu trừ thuế, tính giá vốn...

Lập BCTC, BC thống kê và làm việc với các cơ quan chức năng.

In, sắp xếp hoàn thiện hồ sơ chứng từ khoa học- hợp lý.

3. Công tác xử lý tiền lương và QT thuế TNCN

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu các quy định liên quan đến các khoản thuế TNCN từ tiền lương tiền công, tối ưu chi phí thuế TNCN cho NLĐ.

Am hiểu về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Thành thạo phần mềm Misa, tin văn phòng

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao với công việc, linh hoạt, vui tính, thân thiện

Cam kết gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: thỏa thuận (13-15tr tùy kinh nghiệm, năng lực)

Chế độ khác:

Thưởng cuối năm (theo đóng góp, nỗ lực...)

Tăng lương định kỳ và đột suất

BHXH, Du lịch: 1-2 lần/năm

Sinh nhật, cưới hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long

