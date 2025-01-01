Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Giáo dục NP Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục NP Education
Hà Nội: 28N7A Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đảm bảo quản lý tài chính và kế toán tại Trung tâm Anh ngữ NP Education một cách hiệu quả, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, hỗ trợ ban giám đốc trong việc ra quyết định thông qua phân tích tài chính và kiểm soát chi phí, đồng thời lãnh đạo đội ngũ kế toán viên để duy trì hoạt động tài chính ổn định và bền vững.
1.Quản lý tài chính - kế toán
Tham mưu BGĐ xây dựng các chính sách tài chính và đưa ra quyết định về phân bổ nguồn lực
Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách cho hoạt động vận hành
Quản lý và chịu trách nhiệm công việc
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) về tình hình và hỗ trợ quản lý
2. Kiểm soát chi phí và quản lý nguồn lực
Đề xuất các biện pháp tối ưu hóa chi phí vận hành và quản lý nguồn lực
Xây dựng kế hoạch tối ưu hóa chi phí, đánh giá hiệu quả của từng phòng ban
Giám sát và kiểm tra các khoản chi phí hàng tháng để tối ưu hóa chi phí
Báo cáo chi phí và sử dụng nguồn lực định kỳ
3. Quản lý thu - chi và công nợ
Đưa ra các chính sách thu hồi công nợ hiệu quả
Xây dựng chính sách và quy trình thu học phí hiệu quả
Lập báo cáo công nợ và báo cáo thu - chi định kỳ
4. Lập báo cáo và phân tích tài chính
Thực hiện phân tích tài chính và tư vấn hỗ trợ BGĐ
Thiết lập các chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính
Đảm bảo các báo cáo tài chính được lập đúng quy định, chính xác
Báo cáo phân tích, báo cáo tình hình lợi, nhuận và dự báo dòng tiền
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm tại các Trung tâm Anh ngữ, trường học, hoặc các tổ chức giáo dục.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng hoặc CPA là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm kế toán. Có khả năng lập, kiểm soát và phân tích báo cáo tài chính
Có khả năng quản lý và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và phối hợp với các phòng ban
Kinh nghiệm: 2 năm vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục NP Education Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ bảo hiểm và các phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật.
Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Thưởng Lễ, Tết... theo quy định công ty và thâm niên gắn bó.
Được cấp đồng phục theo tiêu chuẩn công ty.
Xem xét, đánh giá tăng lương định kỳ 6 tháng/lần. Lộ trình phát triển riêng cho cá nhân.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục NP Education
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
