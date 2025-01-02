Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY ĐỒNG PHỤC WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô N5 - 2, Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ mua hàng, bán hàng, các chứng từ kế toán;

- Quản lý và theo dõi đơn hàng,công nợ khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp;

- Theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa, thành phẩm;

- Tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán;

- Lên báo cáo tái chính cuối tháng;

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc và các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm misa

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương từ 12-15tr hoặc thỏa thuận theo năng lực, thưởng hiệu quả công việc, các khoản phụ cấp theo quy định Công ty

- Xét tăng lương 6 tháng/lần theo kết quả công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, sinh nhật tháng, du lịch năm 02 lần và các chế độ phúc lợi khác

- Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp dễ thương, trang thiết bị văn phòng đầy đủ phục vụ công việc;

- Đào tạo chia sẻ hàng tuần

- Thời gian làm việc: T2 – sáng T7

Cách Thức Ứng Tuyển

