Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
- Hà Nội: Tòa nhà Vitus Số 2 Ngõ 27 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hoàn ứng, đề xuất công tác phí
Xử lý hồ sơ thanh toán, lập lệnh thanh toán các khoản được duyệt chi
Đối soát công nợ NCC
Check các đơn hoàn tiền, đơn phát sinh lỗi, thu hồi sản phẩm để hoàn tiền cho khách
Soát phiếu xuất kho , biên bản giao nhận, hóa đơn NCC xuất
Cân giá sale sản phẩm on sàn, live
Check sổ các tài khoản 112, 141, 331 8
Nhập sao kê tài khoản ngân hàng các công ty con và tk 1102
Quản lý giao dịch rút tiền, hoàn ứng của khách
Kiểm tra đơn đổ vỡ, tạo voucher cho khách
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy việc làm tốt.
Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc ĐH chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kết toán tổng hợp, ưu tiên mạnh về nội bộ.
Am hiểu quy định của pháp luật về kế toán .
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán Misa amis.
Trung thực, trách nhiệm, có tư duy làm việc tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Du lịch, team building hàng năm
Review lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
