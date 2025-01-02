Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vitus Số 2 Ngõ 27 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hoàn ứng, đề xuất công tác phí

Xử lý hồ sơ thanh toán, lập lệnh thanh toán các khoản được duyệt chi

Đối soát công nợ NCC

Check các đơn hoàn tiền, đơn phát sinh lỗi, thu hồi sản phẩm để hoàn tiền cho khách

Soát phiếu xuất kho , biên bản giao nhận, hóa đơn NCC xuất

Cân giá sale sản phẩm on sàn, live

Check sổ các tài khoản 112, 141, 331 8

Nhập sao kê tài khoản ngân hàng các công ty con và tk 1102

Quản lý giao dịch rút tiền, hoàn ứng của khách

Kiểm tra đơn đổ vỡ, tạo voucher cho khách

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tư duy việc làm tốt.

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc ĐH chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kết toán tổng hợp, ưu tiên mạnh về nội bộ.

Am hiểu quy định của pháp luật về kế toán .

Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán Misa amis.

Trung thực, trách nhiệm, có tư duy làm việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000vnđ

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Du lịch, team building hàng năm

Review lương hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin