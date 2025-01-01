Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 263 phố Yên Duyên, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu số liệu các báo cáo của các chi nhánh

- Lập và tính, điều chỉnh giá thành các danh mục sản phẩm, hàng hóa của công ty hàng tháng hoặc ngay khi có phát sinh hàng hóa mới.

- Theo dõi, đối chiếu và báo cáo công nợ KH, NCC.

- Lập kế hoạch dòng tiền

- Quản lý TSCĐ. Kiểm kê tài sản, hàng hóa, định kỳ và lưu trữ

chứng từ hệ thống sổ sách kế toán

- Thực hiện công tác Thuế

- Thực hiện công tác giao dịch ngân hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nữ trên 25 tuổi, đã có gia đình

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast

- Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp trong các công ty XNK

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và trung thực cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000 -15.000.000 triệu

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, 12 ngày phép năm.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Tham quan du lịch hàng năm.

- Phỏng vấn ngay, qua Tết nhận việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK HOA ĐĂNG

