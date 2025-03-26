Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 23 Triệu

Mức lương 16 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 16 - 23 Triệu

Tìm kiếm và nghiên cứu các công cụ AI mới; Tổng hợp phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị sử dụng trong doanh nghiệp và đối tác khách hàng

Nghiên cứu tối ưu hoặc phát triển tiếp các ý tưởng mới để nâng cao hiệu xuất và sự phù hợp của công cụ với đơn vị sử dụng

Kết nối các công cụ AI thông qua các tool all in one để ứng dụng vào công việc

Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi và tối ưu hóa các giải pháp AI để đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.

Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và đào tạo kỹ thuật cho nội bộ và khách hàng; quay video hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tôt nghiệp đại học, cao đẳng

Level: junior

Tiếng Anh tốt

Có kinh nghiệm R&D về AI, ưu tiên đã làm việc với GenAI

Có tư duy hệ thống về khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm

Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16-23 triệu + thưởng dự án + phụ cấp

Môi trường làm việc năng động, độc lập, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức; nghỉ phép, lễ tết , du lịch ... Theo quy định

Lương, thưởng theo hiệu quả công việc; xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực

Cạnh tranh lành mạnh, công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin