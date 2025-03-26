Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
- Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 16 - 23 Triệu
Tìm kiếm và nghiên cứu các công cụ AI mới; Tổng hợp phân tích dữ liệu và đưa ra khuyến nghị sử dụng trong doanh nghiệp và đối tác khách hàng
Nghiên cứu tối ưu hoặc phát triển tiếp các ý tưởng mới để nâng cao hiệu xuất và sự phù hợp của công cụ với đơn vị sử dụng
Kết nối các công cụ AI thông qua các tool all in one để ứng dụng vào công việc
Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi và tối ưu hóa các giải pháp AI để đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và đào tạo kỹ thuật cho nội bộ và khách hàng; quay video hướng dẫn sử dụng
Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Level: junior
Tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm R&D về AI, ưu tiên đã làm việc với GenAI
Có tư duy hệ thống về khoa học dữ liệu và phát triển phần mềm
Khả năng tự nghiên cứu tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, độc lập, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi lên chính thức; nghỉ phép, lễ tết , du lịch ... Theo quy định
Lương, thưởng theo hiệu quả công việc; xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực
Cạnh tranh lành mạnh, công bằng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
