Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần Tasco Pro Company

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ AI mới có thể áp dụng vào thực tế.
Xây dựng các hệ thống ứng dụng AI như Chatbot, AI Assistant,....
Giải quyết các bài toán về Machine Learning, Deep Learning, BigData,....
Cộng tác với các kỹ sư phần mềm để tích hợp các mô hình AI vào hệ thống sản xuất, đảm bảo khả năng mở rộng, độ tin cậy và hiệu suất.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan đến Machine Learning, Deep Learning, NLP, LLM,....
Thành thạo Python (C/C++, v.v.).
Hiểu biết về các công nghệ LLM, RAG và các công cụ như LangChain, LangGraph, LlamaIndex,... và vector databases.
Có kỹ năng về FastAPI, Docker,.. và các công cụ quản lý mã nguồn như GIT,...
Khả năng nghiên cứu và thích ứng mạnh mẽ với những tiến bộ mới nhất trong Trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan.
Có khả năng trao đổi với đồng nghiệp và các nhóm liên quan. Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cơ hội thăng tiến nhanh chóng.
Được tham gia vào các dự án lớn, thử thách và mang tính chiến lược.
Làm việc trong môi trường công nghệ năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Công ty cổ phần Tasco Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Tasco, Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

