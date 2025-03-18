Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng web sử dụng Vue.js (Vue 2/Vue 3).

Xây dựng giao diện người dùng hiện đại, thân thiện, tương thích với nhiều trình duyệt.

Sử dụng Vuex / Pinia để quản lý trạng thái ứng dụng.

Kết nối và làm việc với API, tích hợp RESTful APIs / GraphQL.

Viết code sạch, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì.

Hỗ trợ tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng trên web.

Làm việc cùng đội ngũ Backend, Designer để phát triển tính năng mới.

Debug và xử lý các lỗi liên quan đến giao diện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Vue.js.

Thành thạo Vue Router, Vuex/Pinia, Composition API (đối với Vue 3).

Có kinh nghiệm làm việc với HTML5, CSS3, SCSS, Tailwind CSS hoặc Bootstrap.

Thành thạo JavaScript (ES6+), TypeScript là một lợi thế.

Hiểu biết về Webpack, Vite, Babel và các công cụ build frontend.

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs, GraphQL.

Nắm vững kiến thức về responsive design, cross-browser compatibility.

Biết sử dụng Git để quản lý source code.

Có kinh nghiệm với SSR/Nuxt.js là một lợi thế.

Có tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Yêu thích công việc lập trình, có tư duy logic tốt

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Làm việc tận tâm, có trách nhiệm

Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc

Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt

Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 400-1500$ (thỏa thuận khi pv).

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng dự án,…

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng, hỗ trợ ăn sáng free tại công ty…

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái.

