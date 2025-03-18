Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vietsoftpro
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty cổ phần Vietsoftpro

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 71 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, tối ưu và bảo trì các ứng dụng web sử dụng Vue.js (Vue 2/Vue 3).
Vue.js (Vue 2/Vue 3)
Xây dựng giao diện người dùng hiện đại, thân thiện, tương thích với nhiều trình duyệt.
Sử dụng Vuex / Pinia để quản lý trạng thái ứng dụng.
Vuex / Pinia
Kết nối và làm việc với API, tích hợp RESTful APIs / GraphQL.
RESTful APIs / GraphQL
Viết code sạch, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì.
Hỗ trợ tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng trên web.
Làm việc cùng đội ngũ Backend, Designer để phát triển tính năng mới.
Debug và xử lý các lỗi liên quan đến giao diện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Vue.js.
1 năm kinh nghiệm
Vue.js
Thành thạo Vue Router, Vuex/Pinia, Composition API (đối với Vue 3).
Vue Router, Vuex/Pinia, Composition API (đối với Vue 3)
Có kinh nghiệm làm việc với HTML5, CSS3, SCSS, Tailwind CSS hoặc Bootstrap.
HTML5, CSS3, SCSS, Tailwind CSS hoặc Bootstrap
Thành thạo JavaScript (ES6+), TypeScript là một lợi thế.
JavaScript (ES6+), TypeScript
Hiểu biết về Webpack, Vite, Babel và các công cụ build frontend.
Webpack, Vite, Babel
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs, GraphQL.
RESTful APIs, GraphQL
Nắm vững kiến thức về responsive design, cross-browser compatibility.
responsive design, cross-browser compatibility
Biết sử dụng Git để quản lý source code.
Git
Có kinh nghiệm với SSR/Nuxt.js là một lợi thế.
SSR/Nuxt.js
Có tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và thuật toán
Yêu thích công việc lập trình, có tư duy logic tốt
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Làm việc tận tâm, có trách nhiệm
Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc
Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt
Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 400-1500$ (thỏa thuận khi pv).
Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng dự án,…
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng, hỗ trợ ăn sáng free tại công ty…
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

