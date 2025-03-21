Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Diamond Flower Tower, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tham gia vào một nhóm phát triển sản phẩm theo quy trình Agile/Scrum, luôn thay đổi và học tập để xây dựng các sản phẩm tốt nhất mang lại giá trị cho người dùng.
Làm việc với PO, Tech Lead và các thành viên khác trong team để phát triển sản phẩm theo mô hình Agile Scrum.
Liên tục cải thiện chất lượng codebase, đảm bảo code clean và reusable với unit / functional tests
Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của Tech lead.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp chuyên ngành (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Phần mềm, ...).
Có kinh nghiệm với ít nhất một trong các front-end frameworks (ReactJS, NextJS) 1 năm. Đã có kinh nghiệm với NextJS
Chăm chỉ, tỉ mỉ, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu các kỹ thuật mới
Khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
Tư duy logic tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Infrastructure: Container, K8S
CI/CD: Docker, Github Action.
API: GraphQL
Frontend: ReactJS, ReactNative, NextJS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc linh hoạt và tập trung tối ưu hóa dựa trên hiệu suất
Được làm những công việc chưa từng làm trước đó, được học và phát triển bản thân.
Thưởng tháng lương 13.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.
Được review tăng lương/level 6 tháng 1 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
