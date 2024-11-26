Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH Da liễu 247
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Da liễu 247

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Da liễu 247

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
Quản lý và giám sát công việc được phân công tới Điều dưỡng, Kỹ thuật viên
Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho QLCN, GĐCN.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.
Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,....
Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + vé xe + % Dịch vụ + % Doanh thu (nếu có ) + Thưởng khác (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Da liễu 247

Công ty TNHH Da liễu 247

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

