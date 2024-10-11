Tuyển Backend Developer Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Backend Developer Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Flamedia JSC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Flamedia JSC

Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Flamedia JSC

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Xây dựng hệ thống bán hàng, hệ thống quản trị nội dung Xây dựng API cho Frontend (100% các dự án của Công ty là đều là Single-page App) Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý.
Xây dựng hệ thống bán hàng, hệ thống quản trị nội dung
Xây dựng API cho Frontend (100% các dự án của Công ty là đều là Single-page App)
Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý.
.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp/ đang chờ bằng/ mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức. Làm việc fulltime thứ Hai đến thứ Sáu. Kinh nghiệm làm việc với Laravel Framework. Đam mê & có trách nhiệm với công việc. Có khả năng tự học & tinh thần học hỏi cao. Có định hướng gắn bó lâu dài. Có máy tính cá nhân.
Chấp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp/ đang chờ bằng/ mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức.
Làm việc fulltime thứ Hai đến thứ Sáu.
Làm việc fulltime thứ Hai đến thứ Sáu
Kinh nghiệm làm việc với Laravel Framework.
Laravel Framework.
Đam mê & có trách nhiệm với công việc. Có khả năng tự học & tinh thần học hỏi cao.
Có định hướng gắn bó lâu dài.
Có máy tính cá nhân.
Có máy tính cá nhân

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp học việc 3.000.000 VNĐ/ tháng. Được training & tiếp xúc với công nghệ mới. Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức sau thời gian học việc. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các event của Công ty hàng năm Year End Party, Company Trip,...
Trợ cấp học việc 3.000.000 VNĐ/ tháng.
Được training & tiếp xúc với công nghệ mới.
Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức sau thời gian học việc.
Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các event của Công ty hàng năm Year End Party, Company Trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Flamedia JSC

Flamedia JSC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

