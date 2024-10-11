Tuyển Backend Developer Flamedia JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Xây dựng hệ thống bán hàng, hệ thống quản trị nội dung Xây dựng API cho Frontend (100% các dự án của Công ty là đều là Single-page App) Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp/ đang chờ bằng/ mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức. Làm việc fulltime thứ Hai đến thứ Sáu. Kinh nghiệm làm việc với Laravel Framework. Đam mê & có trách nhiệm với công việc. Có khả năng tự học & tinh thần học hỏi cao. Có định hướng gắn bó lâu dài. Có máy tính cá nhân.

Tại Flamedia JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp học việc 3.000.000 VNĐ/ tháng. Được training & tiếp xúc với công nghệ mới. Ưu tiên thỏa thuận Hợp đồng Lao động chính thức sau thời gian học việc. Lương và các khoản thưởng, trợ cấp có quy chế rõ ràng. Hợp đồng Thử việc, Hợp đồng Lao động, Bảo hiểm Xã hội đầy đủ, theo đúng quy định. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các event của Công ty hàng năm Year End Party, Company Trip,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Flamedia JSC

