Tuyển Backend Developer Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 116 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tham gia vào toàn bộ vòng đời ứng dụng, tập trung vào thiết kế, lập trình, cài đặt triển khai

- Thực hiện thiết kế (mới, cải tiến) các phân hệ của phần mềm

- Viết mã hiệu quả, có thể kiểm tra được

- Đảm bảo thiết kế tuân thủ các đặc tả

- Đóng gói phần mềm

- Tham gia hỗ trợ cải tiến phần mềm - nghiên cứu thử nghiệm các giải pháp và công nghệ

- Thực hiện kiểm thử các chức năng, ghi nhận và sửa lỗi

- Tham gia xây dựng tài liệu

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan CNTT: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Toán tin, HTTT Quản lý

- 2+ năm kinh nghiệm lập trình java, J2EE, (deploy trên các application server như tomcat, weblogic, ...)

- 1+ năm thiết kế phần mềm trên nền tảng Java, vận dụng design patern

- 1+ năm kinh nghiệm làm việc với các CSDL, ORM (như hibernate)

- Kinh nghiệm lập trình API (SOAP, REST)

- Kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý mã nguồn: git

- Kiến thức cơ bản về mô hình ứng dụng web, HTML, CSS, JS

- Ưu tiên kinh nghiệm lập trình, thiết kế phần mềm quy mô lớn, hiệu năng cao

- Ưu tiên đã lập trình fullstack web based, lập trình frontend framework struts, spring MVC

- Kỹ năng viết tài liệu, kỹ năng trình bày, giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia, hỗ trợ bởi ban điều hành có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và các tổ chức ưu đãi

- Được tự do phát triển năng lực bản thân

- Các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động + bảo hiểm ưu đãi;

- Teambuilding, nghỉ mát và các phúc lợi khác;

- Lộ trình công việc rõ ràng, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

