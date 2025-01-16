Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Nội dung công việc:

1. Tham mưu, tư vấn cho RSM về kế hoạch phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng mặt hàng tại khu vực mình phụ trách

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động quảng cáo tiếp thị, tiêu thụ sản kênh nhà bếp; Chịu trách nhiệm thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu, độ phủ sản phẩm, công nợ khu vực được giao; Quản lý các khách hàng thuộc cấp Nhà phân phối hoặc các siêu thị hoặc các đại lý (nếu có);

3. Tìm kiếm khách hàng mới trong khu vực mình phụ trách

4. Quản lý tình hình bán hàng, sản lượng, doanh thu, hàng xuất trả của từng mã hàng, hàng bảo hành, công nợ của từng khách hàng.

5. Tham gia tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh theo sự ủy quyền của RSM; Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trực thuộc

6. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của khu vực cho RSM tuần, tháng, quý, năm;

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL