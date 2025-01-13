Tuyển Bếp trưởng Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Bếp trưởng Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Hệ thống giáo dục Edufit
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Hệ thống giáo dục Edufit

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PT

- 01, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

1. Xây dựng thực đơn và định lượng món ăn:
– Đảm bảo định mức suất ăn theo ngày, tháng, theo từng bộ thực đơn.
– Nghiên cứu và sáng tạo các món ăn mới, cải tiến chế biến các món ăn cho phù hợp với khẩu vị của từng đối tượng khách hàng.
2. Quản lý và nâng cao chất lượng món ăn, thời gian chế biến món ăn:
– Trực tiếp thực hiện chế biến món ăn
– Kiểm soát việc chia ăn cho học sinh và nhân viên phù hợp với thời gian, số lượng suất ăn
– Xây dựng và kiểm soát quy chế, quy trình vận hành bếp cho các bếp trong hệ thống, đảm bảo vận hành tuân thủ quy định về VSATTP, PCCC,...
– Hướng dẫn, giám sát bảo quản các tài sản chung, trang thiết bị, máy móc trong khu vực bếp
– Kiểm soát chi phí hoạt động của bếp và lên kế hoạch đặt mua nguyên vật liệu, trang thiết bị cần thiết cho Bếp. Tối ưu hóa định mức chi phí thực phẩm, chi phí vận hành bộ phận Bếp
3. Quản lý phân công công việc và đào tạo nhân sự:
– Phối hợp với Tổng bếp trưởng cải tiến hoạt động vận hành, nâng cao năng suất lao động.
– Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự.
– Đào tạo kỹ năng làm việc cho nhân viên mới.
– Đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nhân viên bếp các cơ sở
– Lập báo cáo công việc định kỳ gửi cấp trên.
– Phối hợp với Tổng bếp trưởng đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật cho toàn bộ nhân viên bếp
4. Công việc đối ngoại:
– Tham gia các cuộc họp của bộ phận, khách hàng.
– Đại diện công ty tiếp đón các đoàn kiểm tra.
5. Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/ kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
– Tin học: tin học văn phòng
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
2. Kinh nghiệm:
– Am hiểu các món ăn Âu, Hàn, Nhật
3. Phẩm chất/ Năng lực:
– Khả năng chịu áp lực cao
– Kỹ năng lãnh đạo, điều phối công việc.
– Khả năng làm việc nhóm.
4. Các điều kiện ưu tiên khác:
– Tuổi: Dưới 45

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

– Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
– Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.
– Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương Nhà giáo 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPI hàng kỳ ...
– Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.
– Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.
– Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty.
– Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.
– Được hưởng các chế độ về chi phí hỗ trợ và trợ cấp vị trí
– Chế độ khác (trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn).
– Thời gian: Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 6h00 – 15h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống giáo dục Edufit

Hệ thống giáo dục Edufit

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H3-LC Khu đô thị Tây hồ tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

