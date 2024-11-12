Tuyển Biên kịch Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 286 Đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển kịch bản hoạt hình (40%)

(40%)

Xây dựng và phát triển ý tưởng kịch bản cho các tập phim hoạt hình phù hợp với đối tượng khán giả 6-8 tuổi trên nền tảng YouTube.

Lên cốt truyện, tình tiết, đối thoại, Điều chỉnh và hoàn thiện kịch bản theo phản hồi

Nghiên cứu, phân tích thị hiếu và xu hướng Thị trường/Đối thủ (20%)

(20%)

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ sản xuất và kinh doanh để xây dựng, điều chỉnh kịch bản, Tham gia đánh giá các chỉ số kinh doanh và đưa ra các giải pháp sáng tạo (25%)

(25%)

Cập nhật và tuân thủ các quy định của YouTube về nội dung, đảm bảo kịch bản không vi phạm các chính sách về Cộng đồng và Bản quyền (10%)

(10%)

Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Biên kịch, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên kịch, content marketing, sáng tạo nội dung,...trên nền tảng Youtube

Có kinh nghiệm

Năng lực chuyên môn:

- Kỹ năng viết và chỉnh sửa kịch bản, tạo ra nội dung hấp dẫn, phù hợp

- Kỹ năng xây dựng cấu trúc nội dung

- Kiến thức về hoạt hình

- Hiểu biết về YouTube: Nắm rõ các yêu cầu, chính sách và xu hướng nội dung trên nền tảng YouTube (Nếu không có sẽ được đào tạo)

- Nghiên cứu và phân tích thị trường: Khả năng nghiên cứu và phân tích xu hướng, thị hiếu khán giả.

- Giải quyết vấn đề: Khả năng nhận diện, tổng hợp, khái quát và giải quyết vấn đề trong quá trình sản xuất.

Năng lực chung :

- Kỹ năng giao tiếp

- Khả năng phối hợp, làm việc nhóm

- Tư duy sáng tạo

- Quản lý thời gian

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương 8 - 15 triệu/tháng. (Thu nhập 10 - 20 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)

Thưởng nóng; thưởng cải tiến và nhiều các hoạt động thưởng khác

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Quỹ hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do chính đáng

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

3.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao (Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

4.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin