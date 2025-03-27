Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Biên tập nội dung mảng giải trí/ Thẩm mỹ/ sức khỏe.
Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral/
Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip viral từ đó đề xuất các ý
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ
Có 6 tháng kinh nghiệm
Có khả năng tư duy, sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách, có kỹ năng Copy writing, tuy duy media, truyền thông.
Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng (không sai chính tả)
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn, phim quảng cáo… thuộccác lĩnh vực: Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT đầy đủ.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL
