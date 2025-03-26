Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh TikTok thương hiệu của công ty.

Lên kế hoạch nội dung, sản xuất, sáng tạo kịch bản video theo xu hướng và phù hợp với định hướng thương hiệu

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm nội dung TikTok hoặc vị trí tương đương.

Có khả năng sáng tạo nội dung, tư duy hình ảnh và bắt trend tốt.

Khả năng biên tập nội dung ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng kênh TikTok từ 10.000 follow trở lên.

Chủ động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng quay dựng cơ bản.

Quyền Lợi

BHXH, BHYT đầy đủ.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển

