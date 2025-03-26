Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng, quản lý và phát triển kênh TikTok thương hiệu của công ty.
Lên kế hoạch nội dung, sản xuất, sáng tạo kịch bản video theo xu hướng và phù hợp với định hướng thương hiệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ
Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm nội dung TikTok hoặc vị trí tương đương.
Có khả năng sáng tạo nội dung, tư duy hình ảnh và bắt trend tốt.
Khả năng biên tập nội dung ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng kênh TikTok từ 10.000 follow trở lên.
Chủ động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng quay dựng cơ bản.
Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm nội dung TikTok hoặc vị trí tương đương.
Có khả năng sáng tạo nội dung, tư duy hình ảnh và bắt trend tốt.
Khả năng biên tập nội dung ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng kênh TikTok từ 10.000 follow trở lên.
Chủ động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng quay dựng cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT đầy đủ.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI