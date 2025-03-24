Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Biên tập, soạn thảo và viết bài PR, bài quảng cáo trên website, Facebook và các mạng xã hội khác cho chương trình, sự kiện theo kế hoạch của Công ty, bảo đảm thông tin chính xác, nội dung viết mang tính tư vấn cho người dùng.

Xây dựng nội dung cho các ấn phẩm truyền thông cho sản phẩm của Công ty.

Sáng tạo nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng XH khác

Lên ý tưởng về đề tài và chuẩn bị các nội dung chuẩn SEO dựa trên từ khóa

Phối hợp với Content Marketer để chuẩn bị các nội dung theo từng campaign.

Hỗ trợ phụ trách đội ngũ CTV biên dịch và CTV viết nội dung (biên tập lại nội dung, đăng bài lên website)

Phối hợp với bộ phận online để tối ưu website.

Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp.

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Nam và Nữ, từ 25 tuổi, Nam cao từ 1m65-1m72, nữ cao từ 1m56-1m63

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông hoặc các ngành liên quan đến viết bài, biên tập, kịch bản văn học,...

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.

Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.

Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.

Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.

Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.

Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...

