Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm Sum làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, Tháp Tây tòa nhà Hancorp số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Xây dựng, quản trị và phát triển kênh TikTok theo định hướng của công ty.

Lên ý tưởng, kịch bản, sản xuất nội dung video ngắn phù hợp với xu hướng và đối tượng mục tiêu.

Nghiên cứu xu hướng, bắt trend, viral, phù hợp với hình ảnh thương hiệu và thị hiếu khách hàng.

Viết kịch bản chi tiết cho các video, đảm bảo nội dung thu hút, viral.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, tăng hiệu quả cho kênh.

Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.

Quản lý, tối ưu hiệu suất kênh, tăng tương tác và lượt theo dõi.

Theo dõi, phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược nội dung để đạt hiệu quả tốt nhất.

Quay, dựng video cơ bản hoặc làm việc với đội ngũ media để sản xuất video chất lượng hơn.

Chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc khác do Giám đốc kinh doanh, công ty yêu cầu.

Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và phát triển kênh TikTok từ con số 0 hoặc từng quản lý kênh có lượng follow lớn.

Hiểu về thuật toán TikTok, có khả năng bắt trend nhanh chóng.

Sáng tạo nội dung, có tư duy làm nội dung hấp dẫn và khả năng kể chuyện tốt.

Biết chỉnh sửa video cơ bản bằng CapCut, Premiere hoặc các công cụ tương tự.

Có khả năng quay dựng hoặc diễn xuất trước ống kính là một điểm cộng.

Trách nhiệm, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm Sum Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận: lương cứng 8 - 15 triệu + % doanh thu + thưởng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo Luật lao động.

Đi du lịch 01 lần/năm Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h30, nghỉ trưa 01h30p, nghỉ chiều thứ 7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm Sum

