Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Lên kịch bản video truyền thông và viết content xây dựng fanpage
Hỗ trợ, góp ý cùng team media và thiết kế hoàn thành các video, hình ảnh chạy quảng cáo fb
Hỗ trợ các buổi quay chụp phù hợp với kịch bản đã viết
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng (bắt buộc)
Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp như: Spa, Thẩm mỹ, Mỹ phẩm, ... (bắt buộc)
Tư duy biên tập sản xuất video
Có thể đi công tác vào Hồ Chí Minh
Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt, có tư duy, óc sáng tạo và nhiều ý tưởng, có kiến thức cơ bản về Marketing, am hiểu thị hiếu và hành vi người dùng

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-14 Triệu/ tháng (tùy từng năng lực) + % DS (Thu nhập 17 - 20 Triệu/Tháng)
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển .
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ giữa giờ 12h -13h30), T2-T7 (Nghỉ chủ nhật và 2 ngày thứ 7 trong tháng ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 57 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

