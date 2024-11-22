Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Lên kịch bản video truyền thông và viết content xây dựng fanpage

Hỗ trợ, góp ý cùng team media và thiết kế hoàn thành các video, hình ảnh chạy quảng cáo fb

Hỗ trợ các buổi quay chụp phù hợp với kịch bản đã viết

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng (bắt buộc)

Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp như: Spa, Thẩm mỹ, Mỹ phẩm, ... (bắt buộc)

Tư duy biên tập sản xuất video

Có thể đi công tác vào Hồ Chí Minh

Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt, có tư duy, óc sáng tạo và nhiều ý tưởng, có kiến thức cơ bản về Marketing, am hiểu thị hiếu và hành vi người dùng

Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-14 Triệu/ tháng (tùy từng năng lực) + % DS (Thu nhập 17 - 20 Triệu/Tháng)

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, có nhiều cơ hội phát triển .

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ giữa giờ 12h -13h30), T2-T7 (Nghỉ chủ nhật và 2 ngày thứ 7 trong tháng ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AN NHI

