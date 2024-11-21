Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Ngõ 7 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kịch bản video

Biên tập nội dung cho fanpage

Dựng video cơ bản

Chủ động dẫn video bản tin, hoặc các video đề xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang đợi bằng. ( Đề cao năng lực hơn bằng cấp)

Có tư duy trong xây dựng kịch bản

Biết sử dụng adobe premiere cơ bản, hiểu về tư duy hình ảnh (sẽ được đào tạo)

Có khả năng dẫn các bản tin tự nhiên

Giao tiếp tốt, hoạt bát, chăm chỉ, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với Boss dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền hình,có thể đào tạo ứng viên trở thành Super editor

Hưởng quyền lợi theo quy định lương thưởng của nhà nước

Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, vui vẻ hoà đồng.

Đủ đô la để anh em vẽ vời ý tưởng

Lương thoả thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT

