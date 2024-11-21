Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Ngõ 7 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kịch bản video
Biên tập nội dung cho fanpage
Dựng video cơ bản
Chủ động dẫn video bản tin, hoặc các video đề xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang đợi bằng. ( Đề cao năng lực hơn bằng cấp)
Có tư duy trong xây dựng kịch bản
Biết sử dụng adobe premiere cơ bản, hiểu về tư duy hình ảnh (sẽ được đào tạo)
Có khả năng dẫn các bản tin tự nhiên
Giao tiếp tốt, hoạt bát, chăm chỉ, cầu tiến.
Có tư duy trong xây dựng kịch bản
Biết sử dụng adobe premiere cơ bản, hiểu về tư duy hình ảnh (sẽ được đào tạo)
Có khả năng dẫn các bản tin tự nhiên
Giao tiếp tốt, hoạt bát, chăm chỉ, cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc với Boss dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền hình,có thể đào tạo ứng viên trở thành Super editor
Hưởng quyền lợi theo quy định lương thưởng của nhà nước
Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, vui vẻ hoà đồng.
Đủ đô la để anh em vẽ vời ý tưởng
Lương thoả thuận khi phỏng vấn
Hưởng quyền lợi theo quy định lương thưởng của nhà nước
Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, vui vẻ hoà đồng.
Đủ đô la để anh em vẽ vời ý tưởng
Lương thoả thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG SEN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI